Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 марта

В ночь на четверг, 12 марта, Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал, что около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом края. Очевидцы рассказали каналу, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Официальные власти ситуацию не комментировали. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждало. SHOT заявляет о звуках «глухих взрывов» и ярких вспышках в южной и западной частях Краснодара. По информации канала, местные жители также сообщали о взрывах в Северском районе региона.

По версии SHOT, один из сбитых ПВО дронов упал в поле. Известно, что до полуночи в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Позднее SHOT заявил, что более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево.

«Российская ПВО уничтожает ВСУшные дроны», — утверждают авторы публикации.

По словам местных жителей, которых цитирует канал, Анапа и Витязево уже около 40 минут находятся под массированной атакой БПЛА. Очевидцы сообщают, что всего к этому минуте было слышно более 15 взрывов со стороны Черного моря.

«В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации у авто. Предварительно, российская ПВО уничтожает дроны ВСУ на подлете к городу. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти просят местных жителей укрыться в безопасном месте», — говорится в посте.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску. По его словам, Украина реакцией на попадание по гражданским объектам в Брянске в очередной раз показала свой цинизм. Он указал на прямое участие стран НАТО в планировании и исполнении атаки, так как удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Небензя обвинил президента Украины Зеленского в смерти мирных жителей, назвав его «просроченным главой». Во время своего выступления перед журналистами лидер Украины заявил, что операция прошла успешно, и выразил благодарность ВСУ за их усилия.

Он подчеркнул, что использование современного западного оружия, такого как Storm Shadow, невозможно без непосредственного участия иностранных специалистов. Некоторые из них обеспечивают наведение и разведданные.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина систематически нарушает международные гуманитарные нормы при ударах по российской территории. По его словам, действия Киева направлены не на военные цели, а на устрашение мирного населения, и ему плевать на цивилизованные правила ведения конфликта. Поэтому Белгород, где проживают сотни тысяч людей, рассматривается противником как инструмент давления.

«Это <...> слишком лакомая цель для Украины. <...> Плевать то, что это все противоречит нормам международного гуманитарного права, что это запрещено какими-то цивилизованными правилами войны. Украинской стороне на это все абсолютно плевать», — сказал дипломат.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 11 марта над регионами РФ перехватили 185 украинских БПЛА, заявили в Минобороны. Беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Курской областями, над Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, шесть человек погибли, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетний, уточнил он.

«Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», — написал Богомаз.

Он добавил, что 20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние оценивается как стабильное. 13 пострадавшим назначили амбулаторное лечение. На базе областной больницы № 1 работает горячая линия, где можно узнать о состоянии раненых.

По предварительной информации, один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. В результате атаки был поврежден один из цехов.

«В 23:39 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара. Движение пассажирского и личного транспорта в настоящее время организовано в штатном режиме», — отметил губернатор.

Богомаз также сообщил, что 11 марта объявили днем траура. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги, все культурные и массовые развлекательные мероприятия отменяются.

В Минобороны РФ не комментировали сведения Богомаза об атаках ВСУ на Брянскую область.

