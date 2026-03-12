Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 06:56

Застрявшим в Дубае девушкам предложили подработку

Застрявшим в Дубае туристкам предлагают работу в ресторанах по разводу на деньги

Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские туристки, оказавшиеся в ловушке в Дубае из-за отмены рейсов, столкнулись с необычными предложениями о работе. В русскоязычных чатах им предлагают вакансии хостес в ресторанах с зарплатой более 60 тыс. рублей в неделю — такая работа связана с разводом клиентов на дорогие заказы, выяснило РИА Новости.

Объявления о вакансиях появляются в чатах, где туристы обсуждают возможности вылета. Некоторые девушки сами ищут подработку, жалуясь на нехватку денег и необходимость платить за жилье.

Так, некий «Император бой» ищет хостес в лаунж-бар. Основные требования — знание английского и опрятный вид. На вопрос о консумации и процентах для работающих девушек он ответил лаконично.

3 тыс. дирхам в неделю в среднем выходит. Интим не предполагается, за выезд с клиентами — штраф или увольнение. Можно поработать временно, но желательно на долгий срок, — отмечено в сообщении.

Другие работодатели ищут русскоговорящих хостес в рестораны, а также на автомойку, где английский не требуется. Сами туристки предлагают свои услуги: одна девушка с опытом модели и инженера-проектировщика заявила, что готова научиться любой работе.

Ранее сообщалось, что более 15 отелей Дубая попали в черный список за выселение российских туристов и резкое повышение цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. АТОР проинформировала Минэкономразвития о недобросовестных отельерах.

