Эпштейн оказался отцом ребенка одной из своих жертв Daily Mail: Эпштейн был одержим идеей создания новой расы через свою ДНК

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн с большой вероятностью мог иметь ребенка и был одержим идеей создания новой расы, сообщает британская газета Daily Mail. Согласно документам, опубликованным Минюстом США, при жизни он неоднократно утверждал, что у него есть наследник от одной из жертв.

Издание утверждает, что в особняке финансиста на Манхэттене хранились личные вещи и фотографии, подтверждающие его привязанность к женщине, которую он называл матерью своего ребенка. В материалах дела также упоминается, что в нью-йоркском таунхаусе Эпштейна висел портрет загадочной блондинки, а также находились другие предметы, посвященные этой женщине.

Эпштейн называл эту женщину идеальной и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса, — говорится в статье со ссылкой на показания одной из пострадавших.

Несмотря на заявления брата Эпштейна, Марка, об отсутствии у финансиста детей, издание обнаружило улики, указывающие на обратное. Эти данные дополняют общую картину одержимости миллиардера идеями евгеники — известно, что он планировал использовать свою ДНК для создания «новой человеческой расы», предлагая различным женщинам выносить его детей.

Ранее выяснилось, что Эпштейн совершал визиты в Виндзорский замок и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке. В одном из файлов по его делу указывалось, что финансист был близок к герцогу Йоркскому.