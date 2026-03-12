Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 09:38

Кадыров назвал операцию США в Иране вероломным нападением

Кадыров назвал недопустимыми действия Израиля и США на Ближнем Востоке

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
США и Израиль совершили вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он резко осудил их и отметил, что они сознательно спровоцировали Тегеран на ответные меры, которые привели к трагическим последствиям: гибели духовного лидера аятоллы Али Хаменеи, мирных жителей и сотен школьников.

Необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак, — добавил лидер Чечни.

Кадыров выразил твердую поддержку президенту ОАЭ Мухаммеду бен Зайеду Аль Нахайану, отметив, что Эмираты всегда были оплотом стабильности и не имели военных претензий к соседям. Глава Чечни пояснил, что хотя отпор американским базам был ожидаем с военной точки зрения, вовлечение в конфликт Бахрейна и ОАЭ недопустимо.

В завершение публикации Кадыров призвал страны Персидского залива к немедленной координации действий, чтобы противостоять попыткам внешних сил посеять вражду. Он также сообщил, что настоял на переносе большой встречи с послами Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна ради обязательного участия в ней представителей ОАЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен сворачивать начатую против Ирана военную кампанию, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Глава Белого дома отметил масштабность проведенных действий и дал понять, что это лишь начало пути.

