Шоу к юбилею Зацепина соберет на сцене более сотни артистов

Более сотни артистов примут участие в юбилейном шоу Зацепина

Более сотни артистов примут участие в юбилейном шоу «ПРО100 ЗАЦЕПИН», посвященном столетию композитора, народного артиста России, Героя Труда РФ Александра Зацепина. Оно состоится 19 марта в Большом зале Кремлевского дворца.

Чтобы поздравить музыканта с юбилеем, на сцене соберутся артисты Дима Билан, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Полина Гагарина, группа «Иванушки» и Николай Расторгуев. Также в шоу примут участие исполнители Люся Чеботина, Александр Буйнов, Дмитрий Маликов и другие.

Кроме того, на сцену Кремлевского дворца выйдут актеры театра и кино. Среди них — Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и другие. В музыкальной части выступления примет участие большой концертный оркестр под управлением Николая Устюжанина. Ведущим шоу выступит Яна Чурикова, а режиссером — Лина Арифулина. Концерт проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

