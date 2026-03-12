Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:59

Шоу к юбилею Зацепина соберет на сцене более сотни артистов

Александр Зацепин Александр Зацепин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Более сотни артистов примут участие в юбилейном шоу «ПРО100 ЗАЦЕПИН», посвященном столетию композитора, народного артиста России, Героя Труда РФ Александра Зацепина. Оно состоится 19 марта в Большом зале Кремлевского дворца.

Чтобы поздравить музыканта с юбилеем, на сцене соберутся артисты Дима Билан, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Полина Гагарина, группа «Иванушки» и Николай Расторгуев. Также в шоу примут участие исполнители Люся Чеботина, Александр Буйнов, Дмитрий Маликов и другие.

Кроме того, на сцену Кремлевского дворца выйдут актеры театра и кино. Среди них — Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и другие. В музыкальной части выступления примет участие большой концертный оркестр под управлением Николая Устюжанина. Ведущим шоу выступит Яна Чурикова, а режиссером — Лина Арифулина. Концерт проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее в России открыли прием заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026, которая состоится в рамках ежегодной конференции ЦИПР. Принять участие смогут компании, ведомства, субъекты РФ и отдельные конкурсанты, занятые созданием цифровых продуктов и сервисов и реализацией проектов в области экономики данных.

