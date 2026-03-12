Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США с России

России не стоит рассчитывать на значительное смягчение американских санкций, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, Соединенным Штатам не выгодно ослабление ограничений в нефтяной и газовой отраслях.

Соединенные Штаты ничего не сделали для того, чтобы отменить какие-либо санкции против России. Никаких ограничений не снято. Была бумага, что США разрешают Индии 30 дней покупать российскую нефть. Но они и не запрещали. Был указ президента США [Дональда Трампа] о введении повышенных импортных пошлин. Еще год назад, как раз в начале 2025 года, их поднимали до 25% против индийских товаров при поставке в Штаты. И там было обоснование, что Индия сотрудничает с Россией. При этом даже не было написано, что если Нью-Дели откажется от российской нефти, то пошлины с нее снимут, — поделился Юшков.

Он подчеркнул, что пошлины на индийские товары были введены после того, как Нормандский пролив оказался заблокирован и Нью-Дели начал скупать объемы российской нефти. По словам энергетика, США лишь создали видимость разрешения на торговлю. Однако, как отметил Юшков, официального запрета на покупку сырья из России не существует.

Есть санкции в отношении российских компаний, таких как «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, и они как раз не снимаются. И, на мой взгляд, в ближайшее время не снимутся. Штаты думают, может быть, какие-то ограничения отменить, чтобы мировой рынок насытился, но от этого Россия не будет экспортировать больше. Мы будем продавать столько же, просто более эффективно, а это Штатам не нужно. Поэтому здесь мы не видим никакого движения навстречу друг другу. В газовой сфере ситуация сложнее. США не пострадали от нынешнего энергокризиса в этой сфере. От этого потеряли европейцы, потому что они нетто-импортеры, — добавил Юшков.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в США обсуждались новые проекты для улучшения двусторонних связей и текущие проблемы на мировых энергетических рынках. По его словам, на Западе постепенно меняется восприятие роли Москвы в глобальных процессах и признается бесполезность санкционного давления.