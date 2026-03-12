Сирены взвыли в семи областях Украины

Воздушная тревога была объявлена сразу в семи областях Украины. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.

Местным жителям было рекомендовано пройти в укрытия до отмены угрозы с воздуха. В Минобороны РФ эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились только по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

Также в министерстве сообщали о потерях армии противника. По информации ведомства, только за минувшие сутки украинские войска лишились 1325 военнослужащих. При этом бойцы элитных украинских подразделений «Скала» и «Шквал», а также нескольких других полков и бригад стали требовать вывода с линии фронта в Запорожской области.