Назван суд, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова

Уголовное дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого во взяточничестве, направят в Ленинский районный суд Курска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там же дело и будет рассматриваться.
Первый кассационный суд общей юрисдикции определил территориальную подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Смирнова А.Б. <…> Материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд г. Курска для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.