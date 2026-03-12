Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 13:25

Назван суд, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова

Дело экс-губернатора Смирнова о взятке направят в Ленинский районный суд Курска

Алексей Смирнов Алексей Смирнов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Уголовное дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого во взяточничестве, направят в Ленинский районный суд Курска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там же дело и будет рассматриваться.

Первый кассационный суд общей юрисдикции определил территориальную подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Смирнова А.Б. <…> Материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд г. Курска для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

