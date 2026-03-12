Назван суд, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова Дело экс-губернатора Смирнова о взятке направят в Ленинский районный суд Курска

Уголовное дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого во взяточничестве, направят в Ленинский районный суд Курска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там же дело и будет рассматриваться.