Гладков заявил о неспокойной обстановке в приграничье

Обстановка в приграничных районах Белгородской области остается «крайне напряженной», констатировал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он сообщил о планах по внедрению новых защитных мер, таких как антидроновые коридоры. Опыт их сооружения администрация планирует перенять у новых регионов.

Я сейчас говорю про новые регионы, например Донбасс, Запорожье, Херсон, Херсонская область, — там, где такая же активность со стороны беспилотных летательных аппаратов. Направляю сейчас в те края своего заместителя Евгения Васильевича Воробьева с сотрудниками управления капитального строительства, — уточнил Гладков.

По его словам, власти намерены приступить к установке специальных опор и натяжению защитных сетей вдоль трасс, как только позволят погодные условия и просохнет грунт. Гладков подчеркнул, что реализация проекта будет крайне сложной из-за особенностей рельефа, обилия подземных коммуникаций и постоянной угрозы атак со стороны противника. Несмотря на тяжесть предстоящих задач, руководство области ставит цель выполнить этот объем работ в максимально короткие сроки для обеспечения безопасности передвижения местных жителей.

Ранее глава области сообщил о гибели двух человек и еще 19 пострадавших при атаке дронов ВСУ на область. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.