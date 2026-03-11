Песков раскрыл, собирается ли Путин на саммит G20 в Майами

Президент России Владимир Путин в настоящий момент не планирует визит на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США, речи об этом не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Мероприятие должно состояться в декабре текущего года в городе Майами, штат Флорида, передает РИА Новости.

Нет, об этом речи не идет в настоящий момент. Президент не собирается, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Кремль не получал никаких предложений о проведении саммита с участием президентов России и США. Он также не подтвердил информацию о рассмотрении Будапешта в качестве приемлемой площадки для переговоров.

До этого стало известно, что Путин и лидер США Дональд Трамп возобновили контакт после длительного перерыва. Телефонный разговор между политиками продлился около часа, став первым с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что телефонный разговор Путина и Трампа носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Такой тон традиционен для диалога между двумя политиками. Конкретные темы беседы раскрыты не были.