В Кремле сделали заявление о встрече Путина с президентом Ирана Песков: РФ поддерживает диалог с Ираном, но встреча президентов вряд ли возможна

Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в настоящий момент вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по словам представителя Кремля, Москва продолжает поддерживать диалог с Тегераном, передает ТАСС.

Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам. Но диалог с руководством Ирана продолжается, — сообщил он.

Ранее Пезешкиан провел телефонные переговоры с российским лидером. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с американо-израильской агрессией против Тегерана. Путин подтвердил позицию РФ в пользу скорейшей деэскалации конфликта. Иранский лидер поблагодарил его за оказываемую поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи стране.

До этого президент России в своем послании новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи заявил, что нападение на Исламскую Республику представляет собой акт вооруженной агрессии. Путин также направил поздравления руководителю в связи с его вступлением в должность.