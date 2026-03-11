Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:22

В Кремле сделали заявление о встрече Путина с президентом Ирана

Песков: РФ поддерживает диалог с Ираном, но встреча президентов вряд ли возможна

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: kremlin.ru
Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в настоящий момент вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по словам представителя Кремля, Москва продолжает поддерживать диалог с Тегераном, передает ТАСС.

Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам. Но диалог с руководством Ирана продолжается, — сообщил он.

Ранее Пезешкиан провел телефонные переговоры с российским лидером. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с американо-израильской агрессией против Тегерана. Путин подтвердил позицию РФ в пользу скорейшей деэскалации конфликта. Иранский лидер поблагодарил его за оказываемую поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи стране.

До этого президент России в своем послании новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи заявил, что нападение на Исламскую Республику представляет собой акт вооруженной агрессии. Путин также направил поздравления руководителю в связи с его вступлением в должность.

