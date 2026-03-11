В МИД России обозначили важную цель по Арктическому совету МИД РФ заявил о стремлении возобновить полноформатную работу Арктического совета

Россия намерена добиваться возобновления полноформатной работы Арктического совета, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие». Он указал, что Москва продолжит поддерживать контакты с датским председательством и секретариатом организации, донося свою позицию до коллег, передает ТАСС.

По линии Министерства иностранных дел РФ мы будем и далее стремиться к возобновлению полноформатного функционирования Арктического совета, — сказал дипломат.

По его словам, другие страны-участницы демонстрируют заинтересованность в сохранении организации. Масленников назвал это поводом для «осторожного оптимизма», отметив готовность партнеров продолжать проектную деятельность.

В совет входят восемь арктических государств, включая Данию, Канаду, Норвегию, США, Финляндию, Швецию, Исландию и Россию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета. По словам главы ведомства, в этом Вашингтон отличается от европейских стран.