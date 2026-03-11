Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:39

В МИД России обозначили важную цель по Арктическому совету

МИД РФ заявил о стремлении возобновить полноформатную работу Арктического совета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия намерена добиваться возобновления полноформатной работы Арктического совета, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие». Он указал, что Москва продолжит поддерживать контакты с датским председательством и секретариатом организации, донося свою позицию до коллег, передает ТАСС.

По линии Министерства иностранных дел РФ мы будем и далее стремиться к возобновлению полноформатного функционирования Арктического совета, — сказал дипломат.

По его словам, другие страны-участницы демонстрируют заинтересованность в сохранении организации. Масленников назвал это поводом для «осторожного оптимизма», отметив готовность партнеров продолжать проектную деятельность.

В совет входят восемь арктических государств, включая Данию, Канаду, Норвегию, США, Финляндию, Швецию, Исландию и Россию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета. По словам главы ведомства, в этом Вашингтон отличается от европейских стран.

Арктика
Россия
советы
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме разнесли ВСУ после атаки на Брянск
«Радио Судного дня» вышло в эфир с максимально понятным словом
У россиян осталось два года на освоение земли
«Снова включаем сирены»: в Сочи бьют тревогу из-за беспрецедентной атаки
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.