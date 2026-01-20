Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По словам главы ведомства, в этом Вашингтон отличается от европейских стран, передает корреспондент NEWS.ru.

Соединенные Штаты проявляют заинтересованность возобновить дискуссии в рамках Арктического совета в отличие от некоторых европейцев, хотя на техническом уровне эти контакты сохраняются, — констатировал Лавров.

Что касается разногласий вокруг Гренландии, по словам министра, в них просматриваются проблемы, унаследованные от колониальной эпохи. Таким образом Лавров прокомментировал текущие дискуссии о статусе и будущем крупнейшего острова мира.

Кроме того, Лавров признал, что в настоящий момент отношения России и Италии находятся в плачевном состоянии. По его оценке, взаимодействие Москвы и Рима оказалось в самой низкой точке.