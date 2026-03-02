«Настоящий суперфуд»: раскрыто неожиданное свойство ячневой крупы

Включение в рацион ячневой крупы помогает регулировать аппетит и способствует естественному снижению веса благодаря уникальному составу, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, этот продукт, который многие ошибочно считают простым гарниром, на самом деле является суперфудом. Специалист отметила, что ячка не уступает по свойствам дорогим разрекламированным крупам.

Ячневая крупа, которую многие считают скучным гарниром из столовой, на самом деле настоящий суперфуд, способный дать фору дорогим модным продуктам. Пока блогеры рекламируют киноа, диетологи все чаще обращают внимание на эту незаслуженно забытую крупу. Ученые, изучавшие бета-глюканы сделали открытие. Оказалось, что эта особенная клетчатка, которой богат ячмень, способна увеличивать количество полезных бактерий в кишечнике и стимулировать выработку глюкагоноподобного пептида-1, того самого белка, на действии которого основаны популярные и очень дорогие препараты для похудения. Проще говоря, тарелка ячки запускает те же механизмы регуляции аппетита и снижения веса, — пояснила Попова.

Она добавила, что ячневая крупа является ближайшим родственником перловки, но с принципиальным отличием: ее не шлифуют, а просто дробят, сохраняя все ценные оболочки зерна. По словам специалиста, в результате этого получается рекордное количество клетчатки и растительного белка.

