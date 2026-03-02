Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 06:45

Стилист рассказала, кому стоит отказаться от биозавивки

Стилист Таврова: биозавивка может стать проблемой для сухих и пористых волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Биозавивка может вызвать проблемы у обладательниц сухих и пористых волос, заявила NEWS.ru парикмахер-стилист Екатерина Таврова. По ее словам, процедура способна превратить поврежденные локоны в подобие мочалки.

Клиенты часто спрашивают: «Правда ли, что биозавивка абсолютно безвредна?» Любая процедура, меняющая структуру волоса на длительный срок, — это химическое вмешательство. Однако разница между старой «химкой» и современным «био» колоссальна. Биозавивка — это не лечебная процедура. Она подсушивает полотно, что идеально для жирных волос, но может стать проблемой для сухих и пористых. Главный риск — состояние «до». Если волосы сильно обесцвечены или повреждены, даже самый мягкий состав может превратить их в «мочалку», — поделилась Таврова.

Она подчеркнула, что в составах для завивки раньше использовали агрессивные щелочь и тиогликолевую кислоту, которые буквально разрушали волосы. В отличие от них, по словам Тавровой, биозавивка основана на цистеамине — аналоге природного белка цистеина. Стилист пояснила, что он действует мягче: не разрывает дисульфидные связи полностью, а аккуратно их «растягивает», придавая волосам новую форму.

Второй нюанс — специфический запах, который может держаться до пары недель, напоминая о химической природе процесса. Биозавивка — это отличный инструмент для стиля, если соблюдены три условия: здоровый исходник, премиальный состав и грамотный домашний уход. Она не «убивает» волосы, но требует от клиента дисциплины: увлажняющих масок и стайлинга, — заключила Таврова.

Ранее стилист Евгений Трефилов посоветовал для долговременной укладки без химии посещать салоны красоты. По его словам, домашние эксперименты с прической могут повредить волосы, сделав их сухими и ломкими.

красота
стилисты
советы
бьюти-сфера
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил свой идеальный сценарий по смене власти в Иране
«Будут погибать»: в США предположили исход конфликта с Ираном
Спецборт МЧС доставил в РФ более 80 эвакуированных из Израиля россиян
Мужчинам рассказали, о чем договариваться с женой до начала развода
В Британии официально прокомментировали атаку на свою кипрскую базу
Центр Ирана содрогнулся от мощных взрывов
«Я добрался первым»: Трамп остро прокомментировал смерть Хаменеи
Стилист рассказала, кому стоит отказаться от биозавивки
Трамп открестился от простых иранцев
Израиль объявил охоту на высокопоставленных командиров «Хезболлы»
«Масштабная перестройка»: россиянам рассказали об изменении правил туризма
Личная жизнь, лучшие роли, поддержка СВО: как сейчас живет Пореченков
Финансист ответил, какими будут курсы доллара и евро в марте
«Настоящий суперфуд»: раскрыто неожиданное свойство ячневой крупы
Ветеран СВО перечислил главные задачи иностранных диверсантов ВСУ
Итальянский министр позорно сбежал из Дубая, заплатив втридорога за билет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 марта
Названы самые популярные «легенды» американских наемников в рядах ВСУ
База НАТО у аэропорта Багдада подверглась мощной атаке
В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально
Семья и жизнь

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.