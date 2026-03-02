Стилист рассказала, кому стоит отказаться от биозавивки Стилист Таврова: биозавивка может стать проблемой для сухих и пористых волос

Биозавивка может вызвать проблемы у обладательниц сухих и пористых волос, заявила NEWS.ru парикмахер-стилист Екатерина Таврова. По ее словам, процедура способна превратить поврежденные локоны в подобие мочалки.

Клиенты часто спрашивают: «Правда ли, что биозавивка абсолютно безвредна?» Любая процедура, меняющая структуру волоса на длительный срок, — это химическое вмешательство. Однако разница между старой «химкой» и современным «био» колоссальна. Биозавивка — это не лечебная процедура. Она подсушивает полотно, что идеально для жирных волос, но может стать проблемой для сухих и пористых. Главный риск — состояние «до». Если волосы сильно обесцвечены или повреждены, даже самый мягкий состав может превратить их в «мочалку», — поделилась Таврова.

Она подчеркнула, что в составах для завивки раньше использовали агрессивные щелочь и тиогликолевую кислоту, которые буквально разрушали волосы. В отличие от них, по словам Тавровой, биозавивка основана на цистеамине — аналоге природного белка цистеина. Стилист пояснила, что он действует мягче: не разрывает дисульфидные связи полностью, а аккуратно их «растягивает», придавая волосам новую форму.

Второй нюанс — специфический запах, который может держаться до пары недель, напоминая о химической природе процесса. Биозавивка — это отличный инструмент для стиля, если соблюдены три условия: здоровый исходник, премиальный состав и грамотный домашний уход. Она не «убивает» волосы, но требует от клиента дисциплины: увлажняющих масок и стайлинга, — заключила Таврова.

Ранее стилист Евгений Трефилов посоветовал для долговременной укладки без химии посещать салоны красоты. По его словам, домашние эксперименты с прической могут повредить волосы, сделав их сухими и ломкими.