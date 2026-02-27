Дерматолог развеяла мифы об опасности некоторых процедур

Популярные инъекционные методики омоложения и лазерная эпиляция неспособны спровоцировать развитие онкологических заболеваний, так как препараты не взаимодействуют с ДНК клеток, а тепловое воздействие является краткосрочным и безопасным для здорового человека, заявила NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, современная косметология окружена большим количеством мифов.

Ботулотоксин, гиалуроновая кислота, препараты для биоревитализации не обладают мутагенным действием. Они не проникают в ядро клетки и не взаимодействуют с генетическим материалом, а работают в межклеточном пространстве или на мембране клетки. Страх, что филлер «запечатает» раковую клетку внутри, тоже несостоятелен. Риск того, что единичный лазерный сеанс запустит рак у здорового человека, стремится к нулю. Это миф. Любое высокоинтенсивное воздействие (лазерная шлифовка, глубокий термолиз) вызывает контролируемый ожог и воспаление. В косметологии это разовое или курсовое, но краткосрочное воздействие. Организм здорового человека обладает мощнейшими системами репарации ДНК, — пояснила Жовтан.

Ранее семейный врач, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова заявила, что поход в солярий не поможет восполнить дефицит витамина D в организме, более эффективным методом является прием специальных препаратов. По ее словам, ультрафиолетовое излучение дает лишь косметический эффект в виде загара, но при этом повреждает кожу и повышает риски онкологии.