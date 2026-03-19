Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 13:44

Какие хорошие новости сообщили фермерам в Новосибирской области

В Новосибирской области уже 14 дней не фиксируются новые очаги пастереллеза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Распространение пастереллеза в Новосибирской области удалось локализовать — новые очаги заболевания не фиксируются уже 14 дней, сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. Это позволяет говорить о положительной динамике в борьбе с инфекцией, передает РИА Новости.

Хорошая новость, что 14 уже дней нет никаких новых очагов пастереллеза <...> и мы можем говорить о том, что распространение заболевания локализовано, — сказал Нешумов.

По его словам, при благополучном завершении всех противоэпизоотических мероприятий прогноз остается позитивным. Он уточнил, что карантинные меры сохранятся еще на некоторое время, но в итоге заболевание на территории региона будет побеждено.

Также глава департамента добавил, что власти завершили изъятие зараженных особей у фермеров в трех очагах распространения заболевания из шести. Он уточнил, что работы продолжаются в селах Новопичугово и Козиха Ордынского района, а также населенном пункте Чернокурье Карасукского района.

Ранее стало известно, что причиной распространения заболеваний скота под Новосибирском стала банальная халатность при ведении личных подсобных хозяйств. Как заявил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, эпизодические эпидемиологические расследования не выявляют никаких сложных конспирологических теорий или загадочных обстоятельств.

Россия
Новосибирская область
скот
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.