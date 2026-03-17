17 марта 2026 в 12:05

Раскрыта причина распространения заболеваний у скота под Новосибирском

Новосибирский ЦВСО: халатность в подсобных хозяйствах ведет к болезням скота

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Основной причиной распространения заболеваний скота в Новосибирской области стала халатность при ведении личных подсобных хозяйств, заявил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт. По его словам, эпизодические эпидемиологические расследования не выявляют никаких сложных конспирологических теорий или загадочных обстоятельств, передает ТАСС.

По сути своей вопросы того, как это все произошло, не относятся, конечно же, ни к каким конспирологическим теориям. Это халатность при ведении личного подсобного хозяйства, нарушение мыслимых и немыслимых ветеринарно-санитарных правил, — сказал Шмидт.

Специалист отметил, что ситуация осложняется отсутствием четкой нормативной базы. Как пояснил Шмидт, сегодня модель ведения личного подсобного хозяйства процессуально и законодательно не определена должным образом, что создает почву для нарушений.

Ранее сообщалось, что жители новосибирского села Новоключи обеспокоены массовой ликвидацией домашнего скота, которая проводится властями для борьбы с пастереллезом. По их словам, полиция посетила частные подворья, после чего владельцы лишились коров, баранов и домашних собак.

