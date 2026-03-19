Ближневосточные амбиции Трампа обрушили его рейтинг

Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких значений на фоне беспокойства избирателей о росте цен, сообщает Newsweek со ссылкой на данные национальных опросов. Издание связывает падение показателей с военной операцией США и Израиля против Ирана, которая повлияла на стоимость жизни в стране.

При этом, по информации журнала, общий уровень одобрения работы главы государства остался на отметке 38%, не изменившись по сравнению с предыдущим исследованием. При этом доля недовольных граждан выросла до 59%, увеличившись на один процентный пункт.

Ранее Трамп выступил с разъяснениями по поводу недавней атаки Израиля на иранское газовое месторождение «Южный Парс». По его словам, Вашингтон не был заранее уведомлен о планах союзника и не принимал участия в ударе.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности: Иран предупредил, что ответит ударом по энергообъектам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Более того, атака уже последовала — в катарском Рас-Лаффане вспыхнул пожар на крупнейшем СПГ-комплексе. Стремясь предотвратить лавинообразную эскалацию, Трамп, по данным СМИ, теперь выступает против дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре, давая понять, что сигнал Тегерану был разовым.