19 марта 2026 в 15:05

Ближневосточные амбиции Трампа обрушили его рейтинг

Newsweek: рейтинг экономической политики Трампа рухнул до рекордного минимума

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких значений на фоне беспокойства избирателей о росте цен, сообщает Newsweek со ссылкой на данные национальных опросов. Издание связывает падение показателей с военной операцией США и Израиля против Ирана, которая повлияла на стоимость жизни в стране.

При этом, по информации журнала, общий уровень одобрения работы главы государства остался на отметке 38%, не изменившись по сравнению с предыдущим исследованием. При этом доля недовольных граждан выросла до 59%, увеличившись на один процентный пункт.

Ранее Трамп выступил с разъяснениями по поводу недавней атаки Израиля на иранское газовое месторождение «Южный Парс». По его словам, Вашингтон не был заранее уведомлен о планах союзника и не принимал участия в ударе.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности: Иран предупредил, что ответит ударом по энергообъектам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Более того, атака уже последовала — в катарском Рас-Лаффане вспыхнул пожар на крупнейшем СПГ-комплексе. Стремясь предотвратить лавинообразную эскалацию, Трамп, по данным СМИ, теперь выступает против дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре, давая понять, что сигнал Тегерану был разовым.

Юрист ответил, стоит ли привязывать ОСАГО к водителю
Путин обозначил ключевые задачи прокуроров
Путин рассказал, сколько россиян обратились в прокуратуру в 2025 году
Путин поручил прокурорам проконтролировать выплаты участникам СВО
Психолог оценила инициативу отправлять бездетных женщин к специалисту
Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую
XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

