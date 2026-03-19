19 марта 2026 в 15:07

HR-эксперт раскрыла, в каких профессиях предусмотрен отпуск больше месяца

HR-эксперт Зулия Лоикова: космонавтам полагается ежегодный отпуск более месяца

Космонавтам, пилотам гражданской авиации, психиатрам и учителям полагается ежегодный оплачиваемый отпуск более месяца, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Такое право есть и у сотрудников, работающих с химическим оружием.

Космонавтам и кандидатам в космонавты положен отпуск 45 суток в год. А тем, кто уже летал в космос, еще дополнительно оплачивают отдых в течение 30 суток, итого получается 75 дней. У пилотов отпуск зависит от часов налета в год. Максимально возможный отпуск у них — 70 календарных дней. Врачам, которые оказывают психиатрическую помощь, идет дополнительно от 14 до 35 дней. Максимально они могут отдохнуть 63 дня. У специалистов, которые работают с химическим оружием, 49 или 56 дней отпуска, — рассказала Лоикова.

Она уточнила, что учителям положено два основных отпуска – 42 и 56 дней. Эксперт добавила, что дополнительный оплачиваемый отдых предоставляют и тем, кто работает в условиях Крайнего Севера или на приравненных к нему местностях. Например, в Якутии или на Камчатке — это еще 24 дня дополнительно к отпуску.

Ранее доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова заявила, что курьеры и операторы кол-центров стали дефицитными специалистами. Она отметила, что эти специальности не требуют высшего образования.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
