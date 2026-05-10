Названы самые востребованные в России профессии

Специалисты в ретейле, промышленности и строительстве стали самыми востребованными в России, передает РИА Новости со ссылкой на анализ базы вакансий. Кроме того, высокий спрос на персонал сохраняется в сферах транспорта, логистики и медицины.

Наибольшее количество предложений о работе зафиксировано в сфере ретейла. Больше всех востребованы продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов.

На втором месте рейтинга находятся работники промышленной сферы. Чаще всего предприятиям требуются слесари, электрики и токари, а также инженерно-технические специалисты — конструкторы, технологи и механики.

Третье место занимает строительство. Работодатели ищут электромонтажников, электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, а также инженеров-проектировщиков и сметчиков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что доля россиян, которые считают рабочие профессии престижными, превысила 70% по итогам первого квартала 2026 года. По ее словам, это свидетельствует о положительной динамике в рамках реализации федерального проекта «Человек труда».