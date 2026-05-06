Голикова раскрыла отношение россиян к рабочим профессиям

Доля граждан Российской Федерации, которые считают рабочие профессии престижными, превысила 70% по итогам первого квартала 2026 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по национальному проекту «Кадры». Как передает РИА Новости, это свидетельствует о положительной динамике в рамках реализации федерального проекта «Человек труда».

В части реализации федерального проекта «Человек труда» отмечается рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными. По данным ВЦИОМ, в I квартале 2026 года доля таких граждан составила 74%, — сказала Голикова.

Для дальнейшего повышения престижа рабочих специальностей 30 марта был открыт прием заявок на участие в региональных этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Целью конкурса является выявление и поощрение наиболее квалифицированных работников. По состоянию на 1 апреля 2026 года на участие в соревнованиях было подано 144 заявки.

Ранее Голикова заявила, что средний размер пособия по беременности и родам для студенток очного отделения увеличился до 96 тыс. рублей. По словам вице-премьера, пособие теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, а его размер, в свою очередь, вырос в четыре раза.

Кроме того, Голикова рассказала, что около трети трудоспособных россиян имеют хронические неинфекционные заболевания. По ее мнению, эта проблема требует особого внимания как со стороны государства, так и со стороны системы здравоохранения.