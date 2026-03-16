16 марта 2026 в 17:01

HR-эксперт перечислила дефицитные профессии без высшего образования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Курьеры и операторы кол-центров стали дефицитными специалистами, рассказала «Финансам Mail» доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова. Она отметила, что эти специальности не требуют высшего образования.

Условия труда в данных отраслях не из легких, чаще всего требует высокой выносливости, ответственности, корректности и деликатности в общении, — рассказала Каштанова.

Эксперт подчеркнула, что, в отличие от операторов кол-центров, зарплата которых составляет около 40 тыс. рублей, курьеры могут зарабатывать более 70 тыс. рублей в месяц. По ее словам, дефицит курьеров связан с высокой конкуренцией между компаниями за таких сотрудников.

Ранее специалист по информационным технологиям Алексей Фетисов рассказал, что кадровая ситуация с IT-специалистами в России начала выравниваться и приближается к балансу. Квалифицированных сотрудников теперь можно найти быстрее, однако они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
