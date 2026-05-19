19 мая 2026 в 16:53

Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ

Алексей Оверчук
Формирование нормальных отношений между Баку и Ереваном стало возможным благодаря усилиям России, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что между двумя странами уже идет обмен делегациями и торговля, что не может не радовать.

Одновременно с этим мы выступаем за мир на Южном Кавказе <...> Фактически усилия России изначально привели к тому, что сегодня между Арменией и Азербайджаном выстраиваются нормальные отношения. Мы знаем, что уже идет обмен делегациями, началась торговля между двумя странами. Это абсолютно нормальный процесс, и он нас не может не радовать, — заявил Оверчук.

До этого Оверчук отметил, что сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и экономическое сотрудничество с Россией. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее. При этом, по его словам, Армении стоит понимать последствия своего выбора. Евросоюз, напомнил он, превращается в военно-политический союз и милитаризируется именно против России.

