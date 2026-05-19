Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Как выглядит структура организации, что известно о встрече парламентария с экс-главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, какие должности они займут — в материале NEWS.ru.

Что известно о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России

Новая структура создана на базе Федерации лыжных гонок. В ее состав вошли Федерация фристайла России, Федерация сноуборда России, Российская федерация горнолыжного спорта, а также Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Председателем организации на четыре года стал Свищев.

«Моя задача на новой должности — выстроить и координировать всю систему работы Ассоциации. Это организационные вопросы, международные отношения, популяризация и региональная политика. И конечно же, полноценное, полноправное восстановление российских спортсменов на международной арене. Говоря практическим языком, это работа с регионами, встречи с губернаторами, открытие школ, развитие инфраструктуры, создание новых ставок для тренеров, формирование бюджета, а также выстраивание единой стратегии и понятного PR-направления», — рассказал Свищев NEWS.ru.

Ранее депутат занимал пост вице-президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. Свищев — мастер спорта по горным лыжам, он имеет звание заслуженного тренера РФ. 12 мая парламентарий покинул пост президента Федерации керлинга России, которой руководил с 2010 года, его сменил Алексей Крапивин.

Александр Легков Фото: Nils Jakobsson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В состав президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России вошли Елена Вяльбе, олимпийский чемпион Александр Легков, бывший президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский, экс-глава Федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников, бывший руководитель Федерации сноуборда Денис Тихомиров, чемпион мира и призер ОИ по биатлону Николай Круглов.

Чем запомнилась Вяльбе на посту президента ФЛГР

Вяльбе заняла пост главы ФЛГР в 2010 году. Под ее руководством российские спортсмены завоевали множество медалей на чемпионатах и Кубках мира, а также на трех Олимпиадах (Сочи-2014, Пхенчхан-2018 и Пекин-2022).

При Вяльбе не только выросли результаты, но и появились хорошие спонсоры. Сначала это был ЛУКОЙЛ, который светился на всей форме лыжников. Сейчас титульным спонсором является компания «ФосАгро». При Вяльбе также появились трансляции на «Матч ТВ», начали строиться стадионы, трассы и базы.

В марте на традиционной встрече с юными спортсменами, тренерами и болельщиками во время открытого финала первенства проекта «На лыжи!» в Ангарске Вяльбе объявила об объединении российских федераций лыжных видов спорта.

«Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе. Надеюсь, новый руководитель большой объединенной федерации будет нам всячески помогать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давайте искать хорошее в том, что происходит, и верить в то, что будет только лучше», — сказала Вяльбе.

Елена Вяльбе Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Что известно о предстоящей встрече Свищева, Вяльбе и Губерниева

В апреле Свищев заявил, что Губерниев при сотрудничестве с организацией будет помогать консолидировать работу всех специалистов лыжных видов спорта.

«Это прекрасно, когда люди хотят сами сотрудничать с Ассоциацией. Тем более такие известные люди, как Дмитрий Губерниев. Я читал его пост, где он написал, что планирует тесно сотрудничать с Еленой Вяльбе и другими нашими президентами. Федерация и Ассоциация — это не только лыжные гонки, это пять крупнейших и красивейших видов спорта», — сказал Свищев.

Он добавил, что обсуждал с Вяльбе и Губерниевым их возможное примирение для совместной популяризации лыжных гонок. Позднее Свищев заявил, что трехсторонняя встреча запланирована на 20 мая.

«Мы договорились встретиться через несколько дней после выборов. Это будет неформальная встреча, где мы все вместе поговорим. Нам нужно объединиться и соединить усилия для развития. Это будет мощный союз на пользу российскому спорту. Такая встреча планируется 20 мая», — сказал Свищев.

Комментатор заявил NEWS.ru, что ему не нужна официальная должность в Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.

«Мне не нужна никакая официальная должность, потому что я уже давно работаю Димой Губерниевым. Как известно, у российских лыж и биатлона два союзника — Дима и Губерниев. Теперь еще добавился третий, тоже Дима — Свищев. Договорились созвониться завтра после конференции: я, Свищев и Вяльбе. Получится? Если нет, передоговоримся», — заявил Губерниев.

Комментатор отметил, что знаком со Свищевым много лет. Губерниев уточнил, что речь о его «плотной» работе в федерации шла давно.

Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Может быть, даже в президиуме. С учетом того, что я все же работаю Димой Губерниевым и всероссийским комментатором, не столь важно, как я буду называться. Важно то, что мы будем работать вместе. Со Свищевым, с новой ассоциацией, с [министром спорта РФ Михаилом] Дегтяревым, с российским спортом», — добавил он.

Свищев назвал Губерниева одним из главных комментаторов лыжных дисциплин в России. Он напомнил, что никогда не говорил о том, что журналист будет работать в Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ.

«Я никогда не говорил, что Дмитрий работать будет в федерации, у него есть своя основная работа. Я за ней не слежу, но он один из главных спортивных комментаторов и журналистов „Матч ТВ“, комментирует именно зимние лыжные дисциплины. У нас планируется подписание большого соглашения с „Матч ТВ“. Сейчас мы готовимся к этому. Также у нас в понедельник будет встреча с Тиной Канделаки (заместителем генерального директора „Газпром-медиа холдинга“. — NEWS.ru), где будет обсуждаться много вопросов, в том числе, наверное, участие Дмитрия. Сейчас моя основная задача — встреча Губерниева и Вяльбе, потом подписание договора», — сказал Свищев.

Что известно о конфликте Губерниева и Вяльбе

Конфликт Губерниева с Вяльбе начался перед Олимпийскими играми в Пхенчхане в 2018 году. В эфире программы «На лыжи!» она заявила, что выступает против телевизионных передач, похожих по стилю на «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

«Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в личную жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное», — отметила Вяльбе.

Перед чемпионатом мира 2019 года она заявила, что будет ограждать лыжников от интервью с Губерниевым.

«Леночка, милая, я редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения», — ответил комментатор.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2021-м «Матч ТВ» не получил права на показ чемпионата России по лыжным гонкам.

«Руководство „Матч ТВ“ считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все. Миллион раз говорила, что победы любят тишину. И не надо лишний раз никакой медийности перед стартами и вот этого всего, воплей и криков о том, что мы будем показывать», — сказала Вяльбе.

В мае 2022 года Вяльбе переизбрали на пост главы ФЛГР. Комментируя это решение, Губерниев назвал себя ее единственным конкурентом. В 2025-м журналист критиковал Вяльбе за организацию чемпионата России по лыжным гонкам. Позднее Губерниев призвал ее уйти с поста главы ФЛГР. Комментатор неоднократно высказывался о желании занять место Вяльбе.

«Вяльбе в интервью сказала, что в лыжах далеко не все хорошо на местах. Она только открыла глаза? Развивать лыжи — ее дело в том числе. <…> Надо сконцентрироваться на развитии лыж в стране. Я бы с удовольствием возглавил две федерации: биатлонную и лыжную, но меня не хватит. Сконцентрируюсь на лыжной федерации. Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — говорил Губерниев.

На фоне конфликта Александра Большунова и Александра Бакурова Губерниев призвал завершить «бардак» в российских лыжных гонках.

«Берите журналистов, объясните, расскажите, покажите — что произошло? Но они так не делают, так не умеют и не могут. Бардак в хозяйстве Елены Валерьевны Вяльбе. Все это великолепие шито белыми нитками, там ненависть друг к другу. Желаю российским лыжам выздоровления и очищения, потому что с этим бардаком пора кончать», — заявил Губерниев.

Вяльбе не отвечает на вопросы журналистов о комментаторе. В прошлом году во время пресс-конференции она лишь отметила, что готова идти на выборы главы ФЛГР в конце мая — начале июня 2026 года и не боится конкурировать с Губерниевым.

Елена Вяльбе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я никакого давления со стороны профессиональных лыжников и со стороны СМИ не чувствую. Если вы хотите намекнуть на отдельно взятого человека (Губерниева. — NEWS.ru), то все давно знают, что я не обращаю на это никакого внимания. Если у него есть желание, если какой-то регион его выдвинет, я с удовольствием пойду вместе с ним. Хорошо, когда есть конкуренция, поэтому ничего в этом не вижу зазорного», — сказала Вяльбе.

Читайте также:

Российским спортсменам вернули флаг и гимн: кого это коснулось

Конфликт с Медведевой, Тутберидзе, роман с Кридом: как живет Алина Загитова

Рак убил великую фигуристку: трагическая история любви Пахомовой и Горшкова