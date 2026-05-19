19 мая 2026 в 16:05

Непомнящий раскрыл, чем РПЛ лучше европейских футбольных чемпионатов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Чемпионат России по футболу является одним из самых интересных в Европе, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, каждый год в турнире до последнего тура присутствует интрига, чего часто не бывает в ведущих европейских лигах.

Российский чемпионат — один из самых интересных в Европе. Конечно, не по спортивной составляющей, но по драматургии точно. Интрига присутствует с первого до последнего тура. Никогда не разочаровывался в чемпионате: тот же «Сочи». Уже все рухнуло, а команда начала играть. Многие задрожали, — считает Непомнящий.

В этом году чемпион России определился в последнем, 30-м туре. Победителем стал «Зенит», которому было необходимо не проиграть в гостях «Ростову». Команда Сергея Семака победила со счетом 1:0 и стала 11-кратным чемпионом России.

Ранее экс-футболист сборной России, «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» упустил золото РПЛ в матче против московского «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых и позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице. По мнению Мостового, футболисты «Краснодара» должны винить только самих себя в упущенном чемпионстве.

Виктор Байбаков
