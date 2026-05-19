Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 16:46

Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность

Доцент Мельникова заявила о риске заражения хантавирусом от домашних питомцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Риск заражения хантавирусами можно снизить при внимательном контроле за домашними животными, которые после охоты на грызунов способны становиться источником инфекции, заявила ТАСС доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Маргарита Мельникова. Она пояснила, что передача хантавируса от человека к человеку возможна только у штамма Андес, который выявляется исключительно в странах Западного полушария.

Очень важно соблюдать меры профилактики: ограничить контакты с грызунами, места, где они встречаются, подвергать влажной обработке, при этом пользоваться ватно-марлевыми повязками, чтобы избегать контакта с пылью. Также необходимо тщательно следить за домашними питомцами — привозя кошек и собак на дачу, не допускать, чтобы они охотились на мышей и других грызунов, — заявила эксперт.

Специалист отметила, что случаи заражения хантавирусной инфекцией фиксировались и ранее. По ее словам, заболевание может начинаться по симптомам, схожим с COVID-19, включая боль в мышцах и повышение температуры, либо напоминать пищевое отравление с проявлениями тошноты и диареи. Далее болезнь способна развиваться по сценарию поражения почек или дыхательной системы.

Ранее инфекционист Юлия Ермолаева заявляла, что риск заражения хантавирусом во время уборки дач, гаражей и других помещений, где могут находиться грызуны, можно снизить при соблюдении правил безопасности. В таких условиях нельзя курить и употреблять пищу, так как это повышает вероятность инфицирования.

Общество
хантавирус
домашние животные
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.