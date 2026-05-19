Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность

Риск заражения хантавирусами можно снизить при внимательном контроле за домашними животными, которые после охоты на грызунов способны становиться источником инфекции, заявила ТАСС доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Маргарита Мельникова. Она пояснила, что передача хантавируса от человека к человеку возможна только у штамма Андес, который выявляется исключительно в странах Западного полушария.

Очень важно соблюдать меры профилактики: ограничить контакты с грызунами, места, где они встречаются, подвергать влажной обработке, при этом пользоваться ватно-марлевыми повязками, чтобы избегать контакта с пылью. Также необходимо тщательно следить за домашними питомцами — привозя кошек и собак на дачу, не допускать, чтобы они охотились на мышей и других грызунов, — заявила эксперт.

Специалист отметила, что случаи заражения хантавирусной инфекцией фиксировались и ранее. По ее словам, заболевание может начинаться по симптомам, схожим с COVID-19, включая боль в мышцах и повышение температуры, либо напоминать пищевое отравление с проявлениями тошноты и диареи. Далее болезнь способна развиваться по сценарию поражения почек или дыхательной системы.

Ранее инфекционист Юлия Ермолаева заявляла, что риск заражения хантавирусом во время уборки дач, гаражей и других помещений, где могут находиться грызуны, можно снизить при соблюдении правил безопасности. В таких условиях нельзя курить и употреблять пищу, так как это повышает вероятность инфицирования.