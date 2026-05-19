Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан Минздрав: 58% женщин и 87% мужчин в России оказались репродуктивно здоровыми

Среди всех граждан России 58% женщин и 87% мужчин входят в первую группу здоровья по итогам диспансеризации, сообщила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина в ходе круглого стола Совете Федерации. Данные получены после анализа репродуктивных показателей россиян за первый квартал 2026 года, передает «Интерфакс».

Там отметили, что результаты свидетельствуют о хорошем состоянии здоровья большинства жителей страны. Во вторую группу попали 25,2% женщин и 10,5% мужчин. К третьей группе с высокими рисками гинекологических и урологических заболеваний отнесли 16,6% женщин и 2,1% мужчин.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что артериальная гипертензия очень часто встречается у жителей России. Люди с таким диагнозом должны находиться под диспансерным контролем, добавила эксперт.

Кроме того, директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева сообщила, что около 6 млн россиян больны сахарным диабетом. Примерно столько же жителей страны могут даже не подозревать о своем диагнозе, добавила специалист.