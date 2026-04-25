25 апреля 2026 в 08:52

В Минздраве назвали наиболее распространенное среди россиян заболевание

Артериальная гипертония широко распространена среди россиян, заявила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. По ее словам, пациенты с этим заболеванием подлежат диспансерному наблюдению.

Артериальная гипертензия — это то заболевание, которое очень распространено в РФ, — сказала Драпкина.

Врач отметил, что гипертония эффективно лечится в России, а нынешние клинические рекомендации соответствуют всем требованиям. Драпкина указала, что борьба с этим заболеванием связана с увеличением продолжительности жизни.

Ранее главный специалист по направлению «кардиология» одной из сети клиник Татьяна Куприй заявила, что повышение давления у здорового человека может быть реакцией на недостаток сна, стресс, злоупотребление кофеином, никотином, энергетическими напитками или на несколько факторов сразу. В этом случае она посоветовала обеспечить пациенту покой и впустить свежий воздух в помещение. При этом если давление не снижается, можно принять лекарства, выписанные врачом, добавила врач.

