Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств Кардиолог Куприй: чтобы снизить давление, нужно обеспечить пациенту покой

Повышение давления у здорового человека может быть реакцией на недостаток сна, стресс, злоупотребление кофеином, никотином, энергетическими напитками или на несколько факторов сразу, рассказала NEWS.ru главный специалист по направлению «кардиология» одной из сети клиник Татьяна Куприй. В этом случае она посоветовала обеспечить пациенту покой и впустить свежий воздух в помещение.

В такой ситуации первым делом необходимо успокоиться, приглушить свет, приоткрыть окно, сесть в удобную позу, расстегнув воротник, ремень. В таком положении посидеть 20 минут и затем перемерить давление, — порекомендовала Куприй.

По ее словам, если давление не снижается, можно принять лекарства, выписанные врачом. Если препараты не помогают, необходимо обратиться за медицинской помощью, подчеркнула кардиолог.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят наибольший ущерб здоровью. Он подчеркнул, что в связи с высокой распространенностью данных патологий в программе государственных гарантий сделан особый приоритет на их раннее выявление.