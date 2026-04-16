Мурашко назвал четыре болезни, наносящие наибольший ущерб здоровью россиян

Мурашко: диабет, ожирение и гипертония наносят наибольший ущерб здоровью

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят наибольший ущерб здоровью, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России. Он подчеркнул, что в связи с высокой распространенностью данных патологий в программе государственных гарантий сделан особый приоритет на их раннее выявление, передает РИА Новости.

Эти четыре заболевания приносят нам наибольший ущерб сегодня для состояния здоровья, — отметил Мурашко.

Ранее врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина рассказала NEWS.ru, что у деменции есть ряд факторов риска, на которые невозможно повлиять, например, возраст, пол и наличие хронических заболеваний. По ее словам, опасными «спутниками» расстройства могут быть атеросклероз, сахарный диабет, гормональная дисфункция щитовидной железы, менопауза и другие.

До этого невролог Анна Копцева заявила, что повышение артериального давления выше отметки 135 на 85 миллиметров ртутного столба является тревожным сигналом, который значительно увеличивает риск развития инсульта. По ее словам, опасность гипертонии заключается в способности долгое время протекать бессимптомно.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

