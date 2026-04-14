Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции

У деменции есть ряд факторов риска, на которые невозможно повлиять, например, возраст, пол и наличие хронических заболеваний, рассказала NEWS.ru врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина. По ее словам, опасными «спутниками» расстройства могут быть атеросклероз, сахарный диабет, гормональная дисфункция щитовидной железы, менопауза и другие.

Она добавила, что на вероятность развития деменции также влияет питание, экология и социальная активность человека, подразумевающая именно коммуникацию с людьми, а не общение через социальные сети, просмотры ленты или новостной повестки.

Ранее врач Мария Штань заявила, что туберкулезный менингит можно ошибочно принять за деменцию из-за схожих симптомов. По ее словам, в обоих случаях у человека могут наблюдаться проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также раздражительность. Она отметила, что по мере прогрессирования туберкулезного менингита у человека нарастает спутанность сознания, может возникнуть глубокое угнетенное состояние и даже кома.