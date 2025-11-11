Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 08:07

Токаев назвал важный фактор для построения системы безопасности в Евразии

Токаев: партнерство РФ и Казахстана стало фактором безопасности в Евразии

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru

Партнерство Москвы и Астаны стало важным фактором для создания системы безопасности в Евразии, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье, опубликованной в «Российской газете». По его словам, отношения двух государств являются зрелыми и основаны на уважении и равноправии.

В моем понимании стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России — это крайне важный фактор создания системы евразийской безопасности, — сказал Токаев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является особым, привилегированным партнером России. Он добавил, что Москва завершает подготовку к государственному визиту Касым-Жомарта Токаева.

Представитель Кремля также отметил, что президент России Владимир Путин на переговорах всегда информирует своих собеседников о событиях в зоне СВО. По его словам, глава государства сделает это и в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым.

До этого стало известно, что Путин и Токаев в рамках переговоров 11–12 ноября в Москве обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран. Также главы государств затронут темы стратегического партнерства и союзничества в различных сферах.

