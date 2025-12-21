Новый год-2026
21 декабря 2025 в 19:05

«Надеюсь, сожалеет»: депутат об оскорбившем журналистку фигуристе Галлямове

Депутат Милонов выразил надежду, что Галлямов жалеет об оскорблении журналистки

Александр Галлямов Александр Галлямов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил надежду, что фигурист Александр Галлямов сожалеет об оскорблении журналистки из-за раннего звонка. В беседе с NEWS.ru парламентарий допустил, что спортсмен был очень уставшим после выступления на чемпионате России, который проходил накануне.

В 9 утра с чем-то, согласен, [звонить] рановато, но не критично. Иногда мне тоже звонят журналисты в разное время. Если тебе неудобно, ты можешь сказать: «Знаете, мне неудобно». Или просто не отвечай. Истеричный поступок, немножечко напоминает мне поведение какого-нибудь исполнителя поп-музыки. Мне кажется, что он сейчас сам крайне неловко себя чувствует из-за этого необдуманного поступка, который показывает его как человека немного надменного и истеричного. Надеюсь, что он удалил все это дело и искренне сожалеет о своем поступке. Если это случилось один раз, я прошу его особо не осуждать за это. В конце концов, простим его один раз. Надеюсь, что больше такого не случится, ― высказался Милонов.

Ранее стало известно. что Галлямов назвал журналистку «больной на всю голову» за звонок ранним утром на следующий день после произвольной программы на чемпионате России. Спортсмен счел подлостью ее поступок и допустил публикацию номера телефона.

Виталий Милонов
депутаты
Россия
фигуристы
Александр Галлямов
Софья Якимова
С. Якимова
