«Окно возможностей»: аналитик о смягчении санкций против российской нефти Шостак: смягчение США санкций против нефти из России открывает окно возможностей

Ослабление санкций против российской нефти открывает перед Москвой временное, но значимое окно возможностей, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. По его словам, компании могут заключить контракты на поставку ресурсов в Индию, Китай, Пакистан, Таиланд и Малайзию.

Нынешняя ситуация может представлять собой короткое окно, но тем не менее все же окно возможностей для тех российских нефтегазовых компаний, которые благодаря уже налаженной логистике имеют наилучшие возможности для быстрого заключения контрактов на поставку дополнительных ресурсов клиентам, — заявил Шостак.

При этом аналитик предупредил, что благоприятный период вряд ли продлится долго, так как смягчение американских санкций будет весьма ограниченным по времени и масштабам. По его словам, компании, которые успеют воспользоваться ситуацией, смогут создать запасы на несколько месяцев вперед и получить существенную дополнительную прибыль.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поступление российской нефти на мировой рынок поможет стабилизировать его. По мнению пресс-секретаря президента РФ, российское черное золото в нынешней ситуации ближневосточного кризиса просто необходимо другим странам.