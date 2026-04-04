Два десятка кошек провернули «аферу» с 90-летней хозяйкой на балконе

Около 20 кошек в селе Узуново городского округа Серебряные Пруды заперли на балконе 90-летнюю пенсионерку, сообщило ГКУ МО «Мособлпожспас». Соседи услышали крики женщины и вызвали экстренные службы.

В селе Узуново округа Серебряные Пруды компания хвостатых-полосатых провернула невероятную «аферу» с квартирой. 20 домашних кошек обманным путем заперли свою 90-летнюю хозяйку на балконе, — уточнили в организации.

Спасатели не стали вскрывать входную дверь — один из сотрудников служб поднялся по лестнице на балкон на третьем этаже. Он открыл дверь и впустил пенсионерку домой, добавили в «Мособлпожспасе».

