ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, задачу выполнили силы Черноморского флота.

До этого украинские военные начали массово жаловаться, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.

Также стало известно, что на кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат Вооруженных сил Украины. В частности, как рассказал немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, ситуация в стране достигла критической отметки. Армия бывшей советской республики каждый день теряет большое количество бойцов, и масштаб потерь невозможно скрыть, уточнил представитель западных средств массовой информации.