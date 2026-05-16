Таракан поселился в студенте из Таджикистана

Казанские медики достали живого таракана из уха студента

В Казани врачи спасли слух иностранного студента из Таджикистана, достав живого таракана из его уха, рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы. Молодой человек обратился за экстренной медицинской помощью, жалуясь на резкую локальную боль, сильный шум и отчетливое ощущение шевеления внутри головы.

Во время проведения осмотра дежурный специалист обнаружил в слуховом проходе пациента крупное живое насекомое. При помощи специальных микрохирургических щипцов медику удалось аккуратно подцепить и вытащить вредителя наружу. Врачи подчеркнули, что студенту повезло, он не получил серьезных травм и воспалительных процессов благодаря своевременному визиту в клинику.

Не пытайтесь вытащить насекомое самостоятельно — это грозит повреждением барабанной перепонки и потерей слуха, — предупредили в больнице.

Ранее кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров. Его полностью удалили за час.