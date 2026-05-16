Наступление ВС РФ на Харьков 16 мая: мощный прорыв, оборона ВСУ рушится

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 мая 2026 года, где российские войска совершили мощный прорыв?

Наступление ВС России на Харьков 16 мая, оборона ВСУ рушится

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в Харьковской области — Боровую и Кутьковку.

Российские войска в течение суток продолжили расширять полосу безопасности в Харьковской области; ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Липцев, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Великой Писаревки, Старого Салтова, Слатино и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе села Граново наши штурмовые группы продвинулись до 150 метров. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. На Волчанском — штурмовые подразделения ГрВ „Север“ продвинулись на 11 участках до 650 метров», — добавил источник.

По сведениям канала, ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ, выбили последние группы бойцов из состава 159-й мехбригады из села Чайковка и освободили населенный пункт. Стрелковые бои продолжаются в лесах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Волоховке, отметили авторы.

Российские ТОС, говорится в сообщении, ударили по скоплению живой силы 127-й тяжелой мехбригады в лесу севернее Избицкого, а также 72-й мехбригады в районе Терновой. На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки, следует из публикации.

Боевая машина БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более семи десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои в районе Куриловки и Ковшаровки. На Волчанском — ВС России наступают в районе Избицкого и Верхней Писаревки. МО РФ сообщило об освобождении села Чайковка, расположенного в километре к востоку от села Бочково», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске работают преимущественно операторы БПЛА и артиллерия; идут бои к востоку от Купянска-Узлового, в районе Куриловки и Ковшаровки.

«На Харьковском участке ВС РФ теснят врага в лесах у Избицкого и Верхней Писаревки. К востоку от Волчанских Хуторов МО РФ сообщило об освобождении Чайковки на южном берегу реки Волчьей», — заявил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

