День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 12:32

Наступление ВС РФ на Харьков 16 мая: мощный прорыв, оборона ВСУ рушится

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 мая 2026 года, где российские войска совершили мощный прорыв?

Наступление ВС России на Харьков 16 мая, оборона ВСУ рушится

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в Харьковской области — Боровую и Кутьковку.

Российские войска в течение суток продолжили расширять полосу безопасности в Харьковской области; ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Липцев, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Великой Писаревки, Старого Салтова, Слатино и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе села Граново наши штурмовые группы продвинулись до 150 метров. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. На Волчанском — штурмовые подразделения ГрВ „Север“ продвинулись на 11 участках до 650 метров», — добавил источник.

По сведениям канала, ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ, выбили последние группы бойцов из состава 159-й мехбригады из села Чайковка и освободили населенный пункт. Стрелковые бои продолжаются в лесах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Волоховке, отметили авторы.

Российские ТОС, говорится в сообщении, ударили по скоплению живой силы 127-й тяжелой мехбригады в лесу севернее Избицкого, а также 72-й мехбригады в районе Терновой. На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки, следует из публикации.

Боевая машина БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Боевая машина БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более семи десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои в районе Куриловки и Ковшаровки. На Волчанском — ВС России наступают в районе Избицкого и Верхней Писаревки. МО РФ сообщило об освобождении села Чайковка, расположенного в километре к востоку от села Бочково», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске работают преимущественно операторы БПЛА и артиллерия; идут бои к востоку от Купянска-Узлового, в районе Куриловки и Ковшаровки.

«На Харьковском участке ВС РФ теснят врага в лесах у Избицкого и Верхней Писаревки. К востоку от Волчанских Хуторов МО РФ сообщило об освобождении Чайковки на южном берегу реки Волчьей», — заявил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая

Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 мая

Россия
Украина
Харьковская область
спецоперации
ВС РФ
наступления
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два человека пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске
Осколки дрона рухнули во двор частного дома в Славянске-на-Кубани
Названа причина взрыва Пятигорске
«На город Изюм»: военкор раскрыл значение освобождения Боровой
Легковушка вылетела на пути перед поездом в российском регионе
«Хочу всех успокоить»: мэр Пятигорска вышел на связь после взрыва в городе
Полыхающий гараж едва не унес жизни четверых человек
Взрыв прогремел на автозаправке в российском городе
Telegram заблокировал канал организации, защищающей россиян в Сети
Известная велоспортсменка умерла от рака
Турецкий певец получил срок за посты про Израиль
ВСУ пытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА
Таракан поселился в студенте из Таджикистана
ВСУ атакуют Москву 16 мая: сколько сбили БПЛА, что с аэропортами
Студент-пожарный получил почти 10 лет тюрьмы за «смачный поцелуй»
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
Суд арестовал у россиянки элитного мерина после нападения на подростка
Министр энергетики ОАЭ объяснил мотивы выхода из ОПЕК
В Росавиации сообщили о возобновлении штатной работы аэропортов на Кубани
Премьер Эстонии сравнил НАТО со швейцарскими часами
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.