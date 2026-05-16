ВСУ не могут управлять западным биооружием, созданным в лабораториях на территории Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, по этой причине они не применяют его против российской армии на фронте.

Если брать химическое оружие, то в Первой мировой войне обратили внимание, что, если вы ударили по позиции противника и распылили там какой-нибудь особо сильно отвратительный смертоносный газ, а потом ветер подул в другую сторону, то ваша позиция накрылась тем же самым газом. Я к тому, что люди не используют такие вещи, потому что это оружие бесконтрольное. Оно не контролируется никем, оно может пойти как в одну сторону, так и в другую. Вы можете получить эпидемию у себя, потому что решили подвергнуть ей противника. Что касается биооружия, фактов вспышки каких-либо заболеваний в наших войсках я также не встречал, — отметил Артамонов.

Однако ВСУ используют нейротоксины и другие вещества, парализующие нервную систему, добавил военэксперт. По его словам, их последствия не так страшны, как биооружие, которое противник пока не готов применять. Но сам факт разработки биооружия несет риски, подчеркнул он.

То ли утечки, то ли попытка посмотреть, как это будет сказываться на большой группе людей, возможны. Есть информация, что ранее у украинских военных брали забор крови, несколько тысяч человек этому подвергли, и образцы крови отправляли в американские лаборатории. Тогда возникла мысль, что идет разработка какого-то оружия, которое воздействовало бы именно на людей, населяющих эту часть Евразии. Потому что зачем у здоровых молодых людей брать заборы, причем без всяких объяснений причин? И этим занимались именно западные специалисты под эгидой американских лабораторий. То есть, похоже на изучение некоего генотипа, — заключил Артамонов.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард раскритиковала администрацию бывшего президента Америки Джо Байдена. По ее словам, прежнее руководство страны скрывало информацию о существовании на Украине биолабораторий, финансируемых Вашингтоном.