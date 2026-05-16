День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 12:22

Военэксперт ответил, могут ли ВСУ применить западное биооружие против ВС РФ

Военэксперт Артамонов: ВСУ не могут управлять созданным в лаборатории биооружием

Солдаты ВСУ Солдаты ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ не могут управлять западным биооружием, созданным в лабораториях на территории Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, по этой причине они не применяют его против российской армии на фронте.

Если брать химическое оружие, то в Первой мировой войне обратили внимание, что, если вы ударили по позиции противника и распылили там какой-нибудь особо сильно отвратительный смертоносный газ, а потом ветер подул в другую сторону, то ваша позиция накрылась тем же самым газом. Я к тому, что люди не используют такие вещи, потому что это оружие бесконтрольное. Оно не контролируется никем, оно может пойти как в одну сторону, так и в другую. Вы можете получить эпидемию у себя, потому что решили подвергнуть ей противника. Что касается биооружия, фактов вспышки каких-либо заболеваний в наших войсках я также не встречал, — отметил Артамонов.

Однако ВСУ используют нейротоксины и другие вещества, парализующие нервную систему, добавил военэксперт. По его словам, их последствия не так страшны, как биооружие, которое противник пока не готов применять. Но сам факт разработки биооружия несет риски, подчеркнул он.

То ли утечки, то ли попытка посмотреть, как это будет сказываться на большой группе людей, возможны. Есть информация, что ранее у украинских военных брали забор крови, несколько тысяч человек этому подвергли, и образцы крови отправляли в американские лаборатории. Тогда возникла мысль, что идет разработка какого-то оружия, которое воздействовало бы именно на людей, населяющих эту часть Евразии. Потому что зачем у здоровых молодых людей брать заборы, причем без всяких объяснений причин? И этим занимались именно западные специалисты под эгидой американских лабораторий. То есть, похоже на изучение некоего генотипа, — заключил Артамонов.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард раскритиковала администрацию бывшего президента Америки Джо Байдена. По ее словам, прежнее руководство страны скрывало информацию о существовании на Украине биолабораторий, финансируемых Вашингтоном.

Мир
США
Украина
биооружие
биолаборатории
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ погибли, пытаясь повторить легендарную операцию ВС России
В Карабахе к 2035 году планируют восстановить 200 населенных пунктов
Два человека пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске
Осколки дрона рухнули во двор частного дома в Славянске-на-Кубани
Названа причина взрыва Пятигорске
«На город Изюм»: военкор раскрыл значение освобождения Боровой
Легковушка вылетела на пути перед поездом в российском регионе
«Хочу всех успокоить»: мэр Пятигорска вышел на связь после взрыва в городе
Полыхающий гараж едва не унес жизни четверых человек
Взрыв прогремел на автозаправке в российском городе
Telegram заблокировал канал организации, защищающей россиян в Сети
Известная велоспортсменка умерла от рака
Турецкий певец получил срок за посты про Израиль
ВСУ пытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА
Таракан поселился в студенте из Таджикистана
ВСУ атакуют Москву 16 мая: сколько сбили БПЛА, что с аэропортами
Студент-пожарный получил почти 10 лет тюрьмы за «смачный поцелуй»
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
Суд арестовал у россиянки элитного мерина после нападения на подростка
Министр энергетики ОАЭ объяснил мотивы выхода из ОПЕК
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.