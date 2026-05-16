Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 16 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 16 мая

Десятки новых жалоб на Telegram от россиян появились на мониторинговом сайте «Сбой.рф» в субботу, 16 мая. По словам пользователей, через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки происходят на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На момент публикации насчитывается более полусотни жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 34%, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Красноярского края — по 6%, Краснодарского края, Нижегородской области — по 4%, Тамбовской, Калужской, Тульской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей, Приморского края, Якутии — по 3%, Челябинской области, Хабаровского края, Кабардино-Балкарии, Кузбасса — по 1%.

Почему не работает Telegram 16 мая, замедление

Роскомнадзор частично ограничивает работу Telegram в России с начала февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер не удаляет запрещенную информацию в полной мере по требованию российских властей и отказывается локализовать персональные данные российских пользователей.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram должен «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выполнить положения законодательства, <...> найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — добавил Песков.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сказал, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — считает парламентарий.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, блокировка Telegram может быть проведена «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 мая: где сбои в России

Прорвали оборону ВСУ у Орехова: успехи ВС РФ к утру 16 мая

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 мая