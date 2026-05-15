15 мая 2026 в 11:21

Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 15 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 15 мая

В пятницу, 15 мая, на мониторинговом сайте «Сбой.рф», фиксируются десятки жалоб на Telegram от россиян. Пользователи утверждают, что через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На момент публикации насчитывается более 40 жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 29%, Санкт-Петербурга — 27%, Калужской области — 7%, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Воронежской, Оренбургской областей, Забайкальского края, Чувашии, Башкирии, Коми — по 3%, Хабаровского края, Нижегородской области — по 2%.

Почему не работает Telegram 15 мая, замедление

Роскомнадзор частично ограничивает работу Telegram в России с начала февраля — мессенджер не удаляет запрещенную информацию в полной мере по требованию российских властей, а также не локализует персональные данные российских пользователей.

В ведомстве предупредили, что продолжат введение «последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в феврале, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он подчеркнул, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил, что основателю Telegram Павлу Дурову следует перенести сервера в России, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мессенджера. В противном случае, по словам Нечаева, доступ к Telegram будет окончательно закрыт.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, блокировка Telegram может быть проведена «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

Егор Зверев
