15 мая 2026 в 05:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 мая

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 мая?

Российские силы противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению воздушной атаки со стороны Украины. Дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным военного ведомства, сбитые дроны были обнаружены над территориями восьми российских регионов. Речь идет о Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областях, а также Республике Крым.

За 15 часов непрерывной работы силы ПВО отразили массированную попытку прорыва воздушного пространства России. Наибольшее количество целей фиксировалось в приграничных зонах, что свидетельствует о попытке нанести удары по прифронтовой и тыловой инфраструктуре.

Кроме того, один человек погиб во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. Еще трое мирных жителей получили ранения.

«В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приносим искренние соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении.

Обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков. По его информации, предварительно, есть пострадавшие среди мирных жителей.

«Работает ПВО. К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий», — указал политик.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Соловьевка в Климовском районе Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся легковому автомобилю пострадали два мирных жителя.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль», — уточнил глава региона.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести их ранений пока не уточняется. Ситуация в приграничном районе остается напряженной.

Кроме того, Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под ударом оказались семь муниципальных образований, пострадал один человек.

Гладков добавил, что в результате обстрелов на трассе между Отрадовским и Красной Яругой дрон поразил легковушку. Мужчину с баротравмой экстренно доставили в белгородскую горбольницу № 2, медики оказали помощь, после чего он отправился на амбулаторное лечение.

«Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — уточнил губернатор.

Общество

Культура

Общество

