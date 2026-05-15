Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 мая?

Российские силы противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению воздушной атаки со стороны Украины. Дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным военного ведомства, сбитые дроны были обнаружены над территориями восьми российских регионов. Речь идет о Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областях, а также Республике Крым.

За 15 часов непрерывной работы силы ПВО отразили массированную попытку прорыва воздушного пространства России. Наибольшее количество целей фиксировалось в приграничных зонах, что свидетельствует о попытке нанести удары по прифронтовой и тыловой инфраструктуре.

Кроме того, один человек погиб во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. Еще трое мирных жителей получили ранения.

Обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков. По его информации, предварительно, есть пострадавшие среди мирных жителей.

«Работает ПВО. К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий», — указал политик.