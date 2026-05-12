Два человека попали в больницу при атаке ВСУ на Брянскую область Богомаз: два жителя Брянской области пострадали при ударе ВСУ по селу Соловьевка

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Соловьевка в Климовском районе Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся легковому автомобилю пострадали два мирных жителя.

Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль, — уточнил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести их ранений пока не уточняется. Ситуация в приграничном районе остается напряженной.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью БПЛА на Белгородскую область. Под ударом оказались семь муниципальных образований региона, пострадал один человек. Мужчину с баротравмой экстренно доставили в белгородскую горбольницу № 2, медики оказали помощь, после чего он отправился на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что жилой дом, школа и детский сад получили повреждения в результате атаки ВСУ на Оренбургскую область. Силы ПВО отразили налет девяти беспилотников. При этом никто из мирных жителей не пострадал.