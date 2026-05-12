Раскрыты новые детали налета БПЛА на Оренбургскую область Губернатор Солнцев: при атаке ВСУ на Оренбургскую область повреждены дом и школа

Жилой дом, школа и детский сад получили повреждения в результате атаки ВСУ на Оренбургскую область, заявил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. По его словам, силы ПВО отразили налет девяти беспилотников. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

Сегодня средствами ПВО Министерства обороны России отражена атака девяти БПЛА над территорией Оренбургской области. К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, повреждены расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стекла, — написал Солнцев.

По словам главы региона, строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта обучение будет проходить дистанционно. При этом дошколята будут временно посещать другое учреждение.

Ранее в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлялась угроза атаки украинских беспилотников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев уточнил, что при отражении атаки БПЛА был поврежден жилой дом. В МО РФ данную информацию не комментировали.