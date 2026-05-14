Россиянин погиб при атаке БПЛА ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб, о время атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Еще трое получили ранения.

В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приносим искренние соболезнования семье погибшего, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Шебекинском районе, в селе Бершаково, в результате взрыва дрона двое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения лица. В городской больнице №2 в Белгороде им была оказана вся необходимая помощь, после чего пострадавших отпустили для амбулаторного лечения. На месте происшествия также был поврежден автомобиль.

Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.