День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 11:07

В российском регионе четыре человека пострадали при ударах ВСУ

Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре мирных жителя пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, противник задействовал дроны. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара дрона по территории предприятия ранен мужчина. В городской больнице №2 г. Белгорода ему оказана помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно. При атаке дрона в селе Варваровка пострадал 17-летний юноша. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, — отметил Гладков.

До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что средства ПВО за сутки сбили 57 украинских дронов самолетного типа. По данным ведомства, ВС РФ в период перемирия не наносили удары по Украине авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Донецкую Народную Республику пострадали три человека, среди которых есть ребенок. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, мальчик наткнулся на неразорвавшийся кассетный суббоеприпас.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
пострадавшие
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цех «Северстали» охвачен пламенем
Политолог ответил, может ли Штайнмайер стать переговорщиком по Украине
Второй за сутки американский истребитель F-35 подал сигнал о ЧП
Назван единственный способ отстранить Зеленского от власти
Американцы с зараженного лайнера высадились в США
Над Курской областью за сутки сбили 20 украинских дронов
Ушел жизни ветеран ВОВ и почетный сотрудник мэрии Владивостока
Лондон расширил антироссийские санкции второй раз за месяц
Губин стал жертвой одержимой фанатки-шантажистки
У россиянина диагностировали минно-взрывную травму после атаки БПЛА на авто
Зрителей Евровидения предупредили о возможных терактах
В Норвегии нашли связь между демографической катастрофой на Украине и НАТО
Сына Валерии могут признать банкротом
Синоптик предупредил москвичей о ливнях и грозах
«Пора начинать»: Стубб согласился на переговоры с Россией после слов Путина
«СМИ молчат»: Дмитриев о миллиардных теневых сделках Австрии с Украиной
Орбан раскрыла отношение ко вступлению Украины в Евросоюз
Нарушения перемирия 11 мая: что сказали в Минобороны, удары ВСУ по России
Сотрудников Disney задержали по делу о детском порно
В российском регионе четыре человека пострадали при ударах ВСУ
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.