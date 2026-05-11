В российском регионе четыре человека пострадали при ударах ВСУ

Четыре мирных жителя пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, противник задействовал дроны. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.
В Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара дрона по территории предприятия ранен мужчина. В городской больнице №2 г. Белгорода ему оказана помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно. При атаке дрона в селе Варваровка пострадал 17-летний юноша. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, — отметил Гладков.
До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что средства ПВО за сутки сбили 57 украинских дронов самолетного типа. По данным ведомства, ВС РФ в период перемирия не наносили удары по Украине авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Донецкую Народную Республику пострадали три человека, среди которых есть ребенок. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, мальчик наткнулся на неразорвавшийся кассетный суббоеприпас.