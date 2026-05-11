В российском регионе четыре человека пострадали при ударах ВСУ

Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Четыре мирных жителя пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, противник задействовал дроны. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара дрона по территории предприятия ранен мужчина. В городской больнице №2 г. Белгорода ему оказана помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно. При атаке дрона в селе Варваровка пострадал 17-летний юноша. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, — отметил Гладков.

До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что средства ПВО за сутки сбили 57 украинских дронов самолетного типа. По данным ведомства, ВС РФ в период перемирия не наносили удары по Украине авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Донецкую Народную Республику пострадали три человека, среди которых есть ребенок. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, мальчик наткнулся на неразорвавшийся кассетный суббоеприпас.