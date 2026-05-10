ПВО сбила 57 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 57 украинских дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. При этом ВС России в период перемирия не наносили удары по Украине авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в ведомстве рассказали, что Вооруженные силы Украины за сутки совершили 676 обстрелов позиций ВС России. Украинская армия нанесла 6 331 удар с использованием беспилотников. Всего в зоне СВО зафиксировано более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня.

Также в Херсонской области от атак ВСУ 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей. Глава региона Владимир Сальдо добавил, что повреждения получили жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей украинской власти к переговорам. По ее словам, важно будет соблюсти юридическую чистоту, чтобы не возникло ситуации как с Японией.