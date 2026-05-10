В Минобороны рассказали о нарушении ВСУ перемирия в зоне СВО Вооруженные силы Украины за сутки совершили 676 обстрелов позиций ВС России

За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6 331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, ВСУ предприняли восемь атак позиций российских подразделений. Всего в зоне СВО зафиксировано более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал оправданным предложение США о введении перемирия в период с 9 по 11 мая. По его словам, Москва сразу согласилась с позицией американского лидера Дональда Трампа по этому вопросу.

До этого Путин рассказал, что Министерство обороны России пока не докладывало о каких-либо провокациях со стороны Киева в День Победы. Он подчеркнул, что получит доклад от ведомства после проведенных по случаю 9 Мая встреч.