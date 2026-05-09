Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая Владимир Путин назвал оправданным предложение США о перемирии с 9 по 11 мая

Президент России Владимир Путин назвал оправданным предложение США о введении перемирия в период с 9 по 11 мая, передает пресс-служба Кремля. Речь идет о временной паузе в боевых действиях на майские праздники.

Возникла инициатива президента Соединенных Штатов господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня. Мы сразу согласились с этим. Тем более что это и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер, — заявил Путин.

Ранее российский президент рассказал, что Министерство обороны России пока не докладывало о каких-либо провокациях со стороны Киева на День Победы. Он подчеркнул, что получит доклада от ведомства после проведенных по случаю 9 Мая встреч.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия решительно пресекает любые вооруженные провокации Украины. Она обратила внимание на предупреждение Минобороны РФ об ответных шагах.